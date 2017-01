Il 2016 in tv: tutte le liti tra Elenoire e Valeria al Gf Vip

Forse la tensione accumulata per la stretta convivenza e l'abbandono delle proprie abitudini hanno fatto scattare la scintilla. Un normale pranzo si è trasformato in una furibonda discussione. Mentre Elenoire Casalegno prepara da mangiare per tutti, interviene Valeria Marini consigliandole di fare in un'altra maniera. E' bastato questo a dare il via allo scontro: "Valeria, ogni volta arrivi e metti mano dappertutto, fai un casino" accusa Elenoire. Un atteggiamento che non piace affatto alla diva: "Cambia tono, come ti permetti di urlarmi in cucina, chi ti credi di essere". Ecco un altro momento indimenticabile di questa edizione del Grande Fratello Vip.