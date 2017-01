Il 2016 in tv: Maria de Filippi intervista Jude Law

Un mito del cinema come Jude Law in studio a C'è Posta per te: senza dubbio, uno dei momenti più emozionanti per il programma di Maria De Filippi nell'arco del 2016. L'attore, ospite della puntata del 6 febbraio, risponde con grande semplicità alle domande della padrona di casa. Maria tocca temi profondi come amore, famiglia e denaro. Il divo non delude e dimostra umiltà e ironia.