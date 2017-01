Il 2016 in tv: il meglio (e il peggio) di Pamela Prati al Grande Fratello Vip

E' stato uno dei momenti cult di questa prima edizione italiana del Grande Fratello Vip. A televoto annullato, con un comunicato ufficiale, Ilary Blasi annuncia la squalifica di Pamela Prati "perché non si è attenuta alle regole della Casa". La sua reazione non è stata certo quella che tutti si aspettavano: "Benissimo, ora non mi potete più riprendere. Me ne vado subito, chiamatemi un taxi!". Un video che ha fatto il giro della Rete e dei social.