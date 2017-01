Il 2016 in tv: il caso Clemente Russo al GF Vip

Un momento chiave della prima edizione del Grande Fratello VIP, uno dei programmi di maggior successo del 2016 televisivo, ha visto protagonisti Clemente Russo e Stefano Bettarini. Durante una chiacchierata notturna con l'amico, l'ex calciatore ha raccontato di amanti passate e tradimenti. Ingenuamente il pugile si è lasciato sfuggire commenti pesanti, che non sono passati inosservati. Clemente si è scusato in diretta, ma la sua partecipazione al gioco è finita inevitabilmente con una squalifica a tre settimane dal via. Riguarda il momento in cui Ilary, in studio, ha letto il comunicato della produzione.