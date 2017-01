Anche in questa edizione dell’Isola dei Famosi Alvin è stato indispensabile. Non si è limitato a fare l’inviato in Honduras per conto di Alessia Marcuzzi: ci ha mostrato il dietro le quinte, ha fatto da giudice inflessibile per le prove e… ci ha fatto ridere davvero tanto. Ecco l’ingresso in studio durante la finale e il riassunto dei suoi momenti più belli sull’Isola.