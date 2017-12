Ignazio Moser rivela: "La prima notte fuori dalla Casa l'ho passata con Cecilia"

Il ciclista parla anche di Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia, entrato nel reality per un confronto con lui: “Non critico la sua scelta, ma io al suo posto per carattere non lo avrei fatto. In ogni caso non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno. All'inizio ho anche cercato di reprimere quello che sentivo per rispettare i tempi di Cecilia”.



Presente in studio, Cecilia Rodriguez a proposito di Monte dichiara: "L'ho cercato io. Vederlo è stata la conferma che quello che ho fatto era giusto. Pensavo che fosse più arrabbiato con me, invece abbiamo parlato con serenità. Gli auguro il meglio".