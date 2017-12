Ignazio Moser: "Quando io e Cecilia siamo insieme non ci interessa di nulla"

"Appena uscito dalla casa ho trascorso la notte con Ceciu, siamo stati finalmente soli, senza telecamere e microfoni, ed è stato stupendo. Abbiamo potuto viverci a pieno. Quando siamo insieme non ci interessa di nulla". Ospite di Verissimo, il ragazzo del momento, Ignazio Moser racconta le prime ore fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.



L’ex ciclista, finito al centro del gossip dopo l’esplosione del suo amore con Cecilia Rodriguez, ammette di essere "frastornato" e di dover "recuperare i ritmi di vita normali". Inevitabili i commenti sulle polemiche che la loro storia ha creato: "Le polemiche per la storia ci stanno, ovviamente c’è chi è a favore e chi contro. Il discorso dell’armadio è stata una montatura per creare visibilità al programma, e mi è dispiaciuto soprattutto per lei".



Un amore, il loro, nato per caso e poi esploso all’improvviso: "Io sono sempre stato bene in mezzo alle donne ma con lei sentivo che era diverso. Mi sentivo imbarazzato e iniziavo a capire che era diverso quando abbiamo potuto dar sfogo al nostro sentimento non ci ho capito più nulla. È stato un po’ adolescenziale".



E per suggellare questa storia non poteva mancare l’ingresso in studio proprio della bella argentina che chiarisce subito la situazione: "Sei il mio fidanzato? Ho sentito tutte le sue parole perché lo sto ancora valutando". E sull’incontro con Francesco Monte ammette: "Con Francesco è andata come doveva andare, l’ho cercato io, l’ho chiamato perché era giusto così. È venuto a casa e abbiamo parlato. Non è mai facile chiudere una storia, ma vederlo mi ha dato ulteriore conferma della mia scelta".