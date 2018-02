Ignazio Moser: "Cecilia mi fa essere me stesso"

Nessun matrimonio all’orizzonte ma un figlio sì. Ignazio Moser racconta l’amore con Cecilia Rodriguez a due mesi dall’uscita della casa del Grande Fratello Vip, il reality in cui è nata la storia tra l’ex ciclista e la modella argentina. Mattino Cinque fa il punto della situazione e svela alcune dichiarazioni che Moser ha rilasciato a Vanity Fair: "Cecilia mi fa essere me stesso", ha dichiarato l’ex gieffino.



Una relazione che procede a gonfie vele con tanto di convivenza nella quale non mancano impegni mondani, servizi fotografici e party da sogno. E se di Francesco Monte non si parla, c’è un altro Francesco che dà del filo da torcere alla coppia: il papà ed ex ciclista, Francesco Moser, che non perde occasione per punzecchiare i due innamorati.