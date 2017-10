Iago Garcia: "Non torno più al Segreto, in Italia ho trovato l'amore"

"Non tornerò al Segreto perché in Italia ho trovato l'amore". Iago Garcia , che nella famosa soap opera interpreta il cattivissimo Olmo Mesia si confessa al settimanale " Spy ". Dopo aver trionfato a "Ballando con le stelle" nel 2016 ha capito che la danza era nel suo Dna tanto che ora l'attore 38enne è innamoratissimo di una ballerina, la 22enne Eleonora Puglia .

La coppia sta insieme da due anni: "Ci siamo conosciuti per lavoro, dovevamo fare un film insieme e poi non è andato in porto. E' stato un colpo di fulmine. Ci siamo piaciuti sin da subito, è stata una conquista da entrambi le parti. Penso che Eleonora sia la donna della mia vita".

Il Segreto, che gli ha regalato una grandissima popolarità, sembra acqua passata: "E' stata una meravigliosa esperienza. Ricordo tutti come una grande famiglia. Dopo il mio destino è cambiato. Non ultimo mi ha permesso di essere conosciuto e di lavorare in Italia". Dove ha trovato anche il grande amore.