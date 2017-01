I Simpson, tra Homer e Marge spunta... Lena Dunham

La malattia mette a repentaglio la relazione tra Marge e Homer, che cerca rimedio affidandosi alla ragazza, salvo infilarsi in un guaio più grosso, innamorandosi di lei.



"Questa domenica ho l'enorme/orrenda fortuna di svegliarmi accanto a Homer ne I Simpson", ha scritto Lena Dunham accanto a un fotogramma dell'episodio, dal titolo "Il sogno di ogni uomo", in cui è distesa a letto accanto a un Homer terrorizzato. L'attrice ha corredato il suo post con gli hashtag "rovina famiglie" e "terapia sessuale".



Nei mesi scorsi il produttore esecutivo del I Simpson, Al Jean, aveva annunciato che la prossima stagione sarebbe stata caratterizzata dalla separazione legale tra Marge e Homer, causata proprio da Candace, ma dopo il clamore suscitato dalla notizia, la coppia aveva rassicurato tutti in un video in cui definiva "solido" il loro legame.