I Simpson, su Italia 1 arriva la nuova stagione: verso i 600 episodi

Nuovi episodi in arrivo per i Simpson. La 27.ma stagione del cartone cult creato da Matt Groening andrà in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 14.25. Una stagione dove Homer e compagnia affronteranno temi di stretta attualità come le separazioni di coppia, le app degli smartphone per trovare l'anima gemella e, ovviamente, le prossime elezioni presidenziali americane. E negli Usa invece si viaggia verso l'episodio numero 600.