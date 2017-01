I Simpson, Springfield prende vita in California

Entrare nel mondo dei Simpson si può. Apre anche a Hollywood "The Simpson Ride", l'attrazione dei parchi tematici Universal Studios, inaugurata per la prima volta a Orlando, in Florida nel 2008, e sbarcata in California, in occasione del 50mo anniversario della struttura. Dalla Taverna di Boe al Jet Market di Apu, non manca nulla in questa Springfield tangibile in cui si possono incontrare tutti i personaggi della serie animata.