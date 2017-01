I Simpson, Sofia Vergara doppierà la nuova insegnante di Bart

Sofia Vergara presterà la voce a un personaggio de " I Simpson ". La star di " Modern Family " doppierà la nuova insegnante di Bart , la signora Berrera, in un unico episodio, che andrà in onda a metà della 27ma stagione dello show, al debutto il 27 settembre negli Stati Uniti. Non è escluso però, che l'attrice nata in Colombia possa partecipare ad altri episodi in futuro.

"La signora Berrera potrebbe ricomparire, ma anche no. Siamo in un momento in cui Bart non ha un insegnante fisso", ha detto Il produttore esecutivo Al Jean, riferendosi anche alla morte della storica maestra, la signorina Caprapall, deceduta nella serie, in seguito alla scomparsa della sua doppiatrice, l'attrice Marcia Wallace, nel 2013.



Sofia Vergara interpreterà un'insegnante indulgente nei confronti di Bart, che per lei si troverà a osteggiare nuovamente il preside Skinner.



Per l'attrice non è il primo ruolo da doppiatrice in uno show televisivo. La Vergara è stata già voce ospite de I Griffin e dello spin-off The Cleveland Show.