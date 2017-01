I Simpson, Smithers rivela la sua omosessualità

Waylord Smithers farà coming out. Il produttore esecutivo de " I Simpson ", Al Jean , ha rivelato in un'intervista alla rivista TvLine, che il devoto assistente del Signor Burns svelerà il suo orientamento sessuale in un doppio episodio della 27ma stagione della serie, scattata negli Stati Uniti la scorsa domenica. "Smithers avrà un ruolo maggiore in questa serie", spiega Jean, che ha annunciato colpi di scena anche riguardo a Marge .

"A Springfield in tanti sanno che è gay, solo il Signor Burns lo ignora", dice Al Jean, parlando della rivelazione che Waylord Smithers farà in merito alla sua sessualità. Gli orientamenti dell'assitente del Signor Burns non sono mistero per il pubblico de "I Simpson". In passato numerosi sono stati gli indizi forniti dagli autori: dalla dichiarazione d'amore al suo capo, con tanto di bacio sulla bocca, nella puntata in cui si teme l'imminente fine del mondo, alle vacanze esotiche in un resort per soli uomini, in un altro episodio.



Ora Smithers dichiarerà pubblicamente di essere omosessuale e proverà a emanciparsi dalla sua relazione con Burns.



Anche per Marge non mancheranno novità e non solo relativamente alla separazione, già annunciata, da Homer. La protagonista femminile de "I Simpson" sarà coinvolta anche in un'altra disavventura.