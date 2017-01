8 dicembre 2014 I Simpson di Natale si presentano in versione “Frozen” Svelato lo speciale natalizio della serie di Matt Groening con un omaggio al film campione di incassi della Disney Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Anche i Simpson rendono omaggio al fenomeno “Frozen”, il film campione di incassi della Disney, vero fenomeno del 2014. Nel classico episodio speciale natalizio della serie di Matt Groening, infatti, i personaggi si presentano in versione “Frozen”, con Lisa nei panni di Elsa, Bart in versione Kristoff e Homer pupazzo di neve Olaf che si mangia il naso carota.

La “trasformazione” avviene nella classica scena del divano, quando, al termine della sigla di apertura, tutta la famiglia si ritrova davanti alla tv. Il resto della sigla è tutto in tema natalizio, con Lisa che nella sua classe suona al sax “Jingle Bells”, Bart che sfreccia sullo skate board in mezzo alla neve vestito da piccolo elfo e Marge che fa spese. Dopodiché un cartello con la scritta “E ora per citazione obbligatoria di Frozen” e quindi ecco la scena del divano.



La sigla così adattata andrà in onda prima dell’episodio di Natale, intitolato “Non sarà a casa per Natale”, dove il povero Homer si troverà a passare le feste da solo dopo essere stato cacciato di casa da Marge. L’ennesimo colpo di scena in una stagione davvero particolare per i Simpson, dove si è visto un esilarante crossover con “I Griffin” .