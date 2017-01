26 gennaio 2015 I Simpson ad Auschwitz con Anna Frank in versione fumetto Il progetto "Never Again" dell'artista aleXsandro Palombo proietta la famiglia di Springfiled nel campo di concentramento Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:18 - I Simpson ad Auschwitz. E' l'idea alla base di “Never Again”, nuovo progetto dell'artista aleXsandro Palombo, che ha “deportato” i personaggi del cartone animato più irriverente della tv nel campo di concentramento più tristemente noto della storia. L'opera celebra il 70° anniversario della liberazione di Auschwitz e vuole essere un invito a riflette sulla Shoah. Tra i disegni anche una Anna Frank in versione Simpson.

In “Never again” la famiglia Simpson è ritratta ad Auschwitz, sui binari dei treni della morte, ma anche dietro al filo spinato e nelle camere a gas. In altre immagini, è un personaggio simbolo dell'Olocausto come Anna Frank a diventare fumetto. "Bisogna educare e raccontare alle nuove generazioni quello che è accaduto e bisogna farlo senza filtri – spiega l'artista - Solo la coscienza dell’orrore di quel periodo può creare degli anticorpi per evitare che l’antisemitismo possa dilagare nuovamente”. “Never Again” è un modo originale per commemorare la Shoah: “E' un opera di sensibilizzazione, una condanna alle intolleranze, un pugno alla disumanità”, dice l'autore.



Non è la prima volta che aleXsandro Palombo utilizza I Simpson e gli eroi dei cartoni animati per le sue opere d'arte di denuncia sociale. In una campagna contro la violenza sulle donne l'artista aveva trasformato le principesse Disney e altre mogli dei cartoon in vittime di violenza domestica.