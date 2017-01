I Guerrieri della notte diventano una serie tv

I fratelli Russo sono stati in grado di trasformare Captain America: The Winter Soldier in un film pazzesco di supereroi mai realizzato prima. Quindi la serie tv che stanno preparando è in ottime mani.



L'originale Warriors racconta di una gang di Coney Island, falsamente incolpata per la morte del capo della potente gang di New York e che si ritrova braccata da tutte le bande che gli danno la caccia per eliminarla. Secondo lo scoop di Deadline che ha annunciato l'arrivo sul piccolo schermo dei Guerrieri della notte, i fratelli Russo aggiungeranno il loro mix di pulp e violenza in una sequenza drammatica di episodi.