I "Gemeliers" tornano in Italia e si raccontano a "Pomeriggio Cinque"

I "Gemeliers" tornano in Italia dopo il debutto al "Coca Cola Summer Festival", raccontandosi in esclusiva nazionale nel salotto di Barbara d'Urso a "Pomeriggio 5" giovedì 17 settembre su Canale 5. Il duo, composto dai gemelli sedicenni Jesus e Daniel Oviedo, è già famosissimo in Spagna, nonostante la loro giovanissima età.

Al loro secondo album vantano un palmares degno dei grandi cantanti, con un doppio disco di platino per il loro primo album "Lo mejor esta por venir" e un secondo disco di platino per il loro ultimo lavoro "No hay nadie comò tu". Ai vertici delle classifiche nei social e nelle visualizzazioni in YouTube, riescono a fare il tutto esaurito ad ogni loro concerto, con più di 70 date a stagione.



Anche la loro autobiografia è stata un vero e proprio successo e in meno di un anno è già alla terza ristampa. A fine ottobre uscirà il loro nuovo disco; Jesus e Daniel sono pronti a conquistare migliaia di fan anche in Italia...