I figli di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: "Dopo la morte ci sono stati fenomeni paranormali"

"Una notte si è aperta la doccia, una volta si è accesa la tv da sola" ha svelato la donna, mentre il figlio Gianmarco ha dichiarato che "è capitato più volte vedere un'ombra passare in salone. I miei genitori sono legati alla tradizione filippina, che è molto spirituale, e hanno subito collegato i fenomeni a zia Sandra e zio Raimondo. So che può essere difficile da credere, ma a me piace pensare che siano ancora vicino a me anche materialmente".