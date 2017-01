I Contribuenti: "Noi, secondi a Pechino Express, ora sogniamo di essere ospitati dai ricchi"

Tutti si aspettavano la vittoria dei Contribuenti, cosa è successo?

I Socialisti sono stati bravissimi, sono due ragazzi brillanti che hanno anche un seguito pazzesco sui social. Certo dispiace, eravamo lì lì' e invece.... Ma è una gara e il più veloce vince.

Come è nata la coppia Passoni-Bugatty?

Ci siamo conosciuti tanti anni fa, ma mai frequentati assiduamente. Qualche mese è fa nata l'idea di 'Citofonare Passoni' in cui con un gruppo d'ascolto abbiamo commentato Sanremo prima e l'Isola dei Famosi dopo. Tra una pubblicità e l'altra è nata l'idea di partecipare al programma. Un autore ci ha visti e ci ha proposti come coppia.



I momenti più difficili?

Sono una maniaca della pulizia e ho la fobia degli insetti, immagina doverci dormire (risponde la Bugatty).

La Bugatty o è favolosa o non esce, quindi.... (replica Passoni)

Avete anche litigato...

Ecco, il ricordo più brutto è la lite. C'è stato un confronto forte, ma abbiamo risolto in maniera intelligente. Come giusto che sia, ora siamo qui, più uniti che mai....

Il ricordo più bello, invece?

Una passeggiata notturna con la mamma di una famiglia che ci ospitava, guardando le stelle ci siamo raccontati i sogni e speranze. E poi una bambina, che non aveva niente, e in un orfanotrofio ci ha offerto della cioccolata. E' stato commovente.

Per chi tifavate?

Ci siamo trovati molto bene con Tina e Simone, diciamo che eravamo in sintonia con tutti i finalisti. Non abbiamo sentito la mancanza delle 'Naturali', eliminarle è stato indolore, anzi quasi un sollievo. Clizia invece era molto competitiva e ha messo un po' di pepe nella gara. ma cosa avrebbero fatto per tutte le puntate i socialisti senza Clizia?

Rifareste l'esperienza?

E' stata bella tosta. Ma abbiamo avuto una idea, lanciare un nuovo format in cui ci si fa ospitare dai ricchi. Così possono dimostrare per una volta di essere buoni e non tirchi e avidi. Noi ci candidiamo.

La Bugatty si è innamorata di qualche concorrente?

Ma no, non mi piacciono quelli già impegnati. Mi piaceva solo un poliziotto incontrato strada facendo...

Ci ha fatto perdere tanto tempo perché voleva abbordarlo a tutti i costi (scherza Passoni)