I Cesaroni, Matteo Branciamore torna al cinema

Il film è una storia densa di passione e d'amore, che si intreccia a episodi di cronaca realmente accaduti ed è ambientato principalmente a Roma. Nella capitale si girerà a partire dalla fine del prossimo mese, quando saranno terminate le riprese in Calabria, in programma fino al 12 settembre.



Massimo Scaglioni, già David di Donatello con Angeli a sud come opera prima, e regista de La moglie del sarto con Maria Grazia Cucinotta, ha voluto nel film personaggi noti del mondo della tv. Non solo Matteo Branciamore e Laura Lena Forgia, professoressa de L'Eredità e tentatrice della prima edizione di Temptation Island, ma anche i due promessi sposi del Grande Fratello 13 Giovanni Masiero e Chicca Rocco: "Volevo qualcuno del mondo della tv e che rappresentasse proprio questo mondo di mezzo. Mi sono chiesto perché prendere attori che li interpretano se invece posso avere proprio loro?", ha detto il regista al Quotidiano del Sud.