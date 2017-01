I Beoni, sms tutti da ridere: "A Zelig ci piace giocare con i conduttori"

10:43 - Sono tra i comici più amati di questa nuova edizione di Zelig. Con i loro sms irriverenti I Beoni si sono conquistati il cuore degli spettatori, grazie anche un efficace gioco di squadra con i diversi conduttori della trasmissione. "La rotazione dei conduttori di quest'anno ci ha permesso di giocare molto con loro - spiega Andrea Carlini a Tgcom24 -. Questi sketch ci divertono ma pensiamo sempre a nuovi personaggi".

Carlini forma il duo con Alessandro Squillace. Entrambi genovesi, un'amicizia nata sui banchi di scuola e poi sviluppatasi nel segno della comicità. "Ci conosciamo da 18 anni. Abbiamo iniziato insieme a livello amatoriale poi sette anni fa abbiamo provato con il Laboratorio Zelig di Genova - spiega Carlini -, ci hanno preso e da lì siamo rimasti legati a Zelig indissolubilmente".



Siete partiti da Zelig Off nel 2011 e avete percorso tutte le tappe fino al boom di quest'anno...

Siamo molto contenti. La novità di questa stagione di cambiare conduttori a ogni puntata ci ha permesso di giocare molto con loro. Ogni settimana facciamo uno sketch diverso "usando" i presentatori di turno. E' molto divertente anche per noi.



A parte lo sketch che si fa beffe del proliferare degli sms "solidali" avete allo studio qualche personaggio nuovo?

A livello di personaggi nuovi siamo sempre in movimento. Abbiamo un appuntamento settimanale che è quello del Laboratorio e in piu abbiamo in ballo un altro progetto con alcuni comici genovesi, che si baserà su live e video, quindi stiamo cercando di sviluppare anche questo lato delle clip.



A proposito di clip, in Rete postate le pillole de "In viaggio con i Beoni". Come è nata l'idea?

Noi ci spostiamo sempre in macchina da Genova. E abbiamo pensato di occupare il nostro tempo facendo questi video. Noi ci divertiamo molto, speriamo siano divertenti anche per gli altri. In fondo sono situazioni di vita vissuta nella quale possono ritrovarsi tutti.



Che progetti avete a breve termine?

Il 20 dicembre, a Carrara parteciperemo a una serata di beneficenza organizzata dall'Avis. Ci fa doppiamente piacere, intanto perché siamo entrambi donatori, ma poi perché Carrara è una delle città colpite dalle alluvioni, come Genova, e quindi ci sentiamo particolarmente vicini ai suoi cittadini. E poi portiamo in giro il nostro spettacolo "Siamo arrivati al momento sbagliato": a febbraio saremo allo Zelig di Milano.