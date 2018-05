I 70 anni di Patty Pravo: "Odio festeggiare, ma con voi lo faccio"

Patty Pravo spegne 70 candeline e Verissimo la festeggia con una lunga intervista. La grande artista nel salotto di Silvia Toffanin racconta i dettagli della sua vita privata e professionale, come i suoi cinque matrimoni e i grandi successi conquistati nel corso della sua grandissima carriera. “Odio festeggiare i compleanni ma con voi lo faccio volentieri” dice la cantante che, così, fa un bilancio dei suoi 70 anni vissuti sempre a mille e nel corso dei quali non si è fatta mancare assolutamente nulla. Dagli anni 60, in cui è esplosa la moda della ragazza del Piper, Patty le ha provate tutte: “Ho avuto tanti amori. Gordon è stato il primo poi c’è stato Riccardo Fogli con cui c’è stata grande passione – racconta la cantante – io sono stata cresciuta dai miei nonni all’insegna della libertà ma il rapporto con mia mamma l’ho riscoperto da adulta, lei conosce tutto il mio repertorio a memoria. E nonostante l’età, ha 91 anni, mi chiede di accompagnarla al poligono a sparare perché a lei piace un sacco oppure di portarla a bere gli Spritz in giro a Venezia”. Una vita intensa quella di Patty Pravo che, per,ò ha ancora tanti sogni nel cassetto: “Musicalmente parlando ho tanto ancora da fare”.