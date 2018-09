Era il 7 novembre del 1988 e su Italia 1 andava in onda la prima puntata di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico diventato programma culto per milioni di italiani. E a condurre quella prima storica puntata, a fianco di Gianfranco D’Angelo, c’era un giovane Ezio Greggio. Adesso lo storico conduttore è pronto ad inaugurare la trentesima edizione.



Al suo fianco, come da 14 anni ormai, lunedì sera ci sarà Michelle Hunziker. Ma qual è il segreto di una coppia che funziona così bene? Michelle lo svela negli studi di Verissimo: "Ormai siamo diventati come fratello e sorella, per me ogni puntata è un’emozione unica e tutta la famiglia di Striscia mi ha accolto a braccia aperte". I due insieme contano 856 puntate e non vedono l'ora di ricominciare.