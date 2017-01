How I met your mother, Cobie Smulders splendida in topless a tre mesi dal parto

La star di " How I met your mother ", Cobie Smulders posa in topless per Women's Health. A tre mesi dalla nascita del suo secondo bambino, l'attrice, che in passato ha realizzato diversi servizi fotografici sexy, mostra il suo fisico perfetto. La Smulders sarà nelle sale a partire dalla prossima settimana con " Avengers: Age of Ultron " e confessa: "Se dovessi scegliere un super potere vorrei avere la super-velocità".

"Essere super veloce mi farebbe molto comodo in questo momento", dice Cobie Smulders, che dallo scorso gennaio è diventata mamma per la seconda volta e si barcamena tra il set e la vita di moglie (è sposata con il collega Taran Killam) e madre (la primogenita Shaelyn Cado ha sei anni).



La 33enne attrice canadese è la Maria Hill dei film Marvel, personaggio che ha interpretato in tre pellicole e che è diventato la sua seconda pelle dopo aver svestito i panni di Robin Scherbatsky, l'anchorwoman della sitcom How I met your mother, che l'ha resa famosa. Nove stagioni, trasmesse nel nostro Paese da Italia 1 e da Joi, in cui la bella Smulders ha pian piano conquistato fama e i riflettori di Hollywood.



Merito della sua bellezza e anche delle sue copertine hot, sebbene, nell'intervista che accompagna il servizio fotografico, l'attrice spieghi che quest'ultimo topless è diverso dagli altri: "Questo è il primo shoot in cui non dovevo sembrare sexy – dice la Smulders - E' una rivista per donne e questo topless ha qualcosa in più, perché non si tratta di sedurre nessuno, ma di mostrare la sicurezza in sé stessi e lo star bene con il proprio corpo". Con un fisico così è tutto più semplice.