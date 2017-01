Hot&Bothered: su Premium Joi una “telenovela” tutta da ridere

Chi sono, dunque, gli "arrapati" cui il titolo Hot&Bothered allude? I personaggi de Las leyes de pasion, un'immaginaria telenovela statunitense destinata al pubblico di origine latina, di cui è indiscussa star Ana Sofia Calderon (Eva Longoria). Ma Ana Sofia, come anche gli altri attori, gli autori, le maestranze, il regista, sono impegnati fuori dal set in una giostra continua di amori, intrighi e colpi di scena, che rivaleggiano con la soap che stanno girando.



Se la Longoria in "Desperate Housewives" era la sexy e frizzante Gabrielle Solis, in Hot&Bothered la ritroviamo più comica, con le sue insicurezze (si spaccia per latinoamericana ma non conosce una parola di spagnolo), i suoi momenti di isteria incontrollabile e gli inaspettati momenti di tenerezza che riserva alla sua “famiglia lavorativa”. Ne esce una commedia di undici episodi che attraversa tutte le espressioni del comico: dalla raffinata parodia del mondo della Tv ai tormentoni tipici delle sitcom, fino allo slapstick fracassone, a base di cadute e botte in testa, cui la Longoria non teme di offrire la propria immagine di autentica diva.