Hope Logan: "Lascio anch'io Beautiful"

"Cosa posso dire di oggi? - scrive Hope - Posso confermare ufficialmente che ho girato le mie ultime scene a 'The Bold and The Beautiful'. Per ora. È stato un giorno pieno di affetto, risate e ricordi degli ultimi cinque anni. Ma non posso dire a parole quanto questo show sia stato fantastico e mi abbia ispirata".



In realtà la Matula lascia una porta aperta: "Non lo vedo come un 'addio', ma più come un 'arrivederci'. Grazie per avermi dato cinque anni indimenticabili come Hope Logan e grazie ad ogni singolo spettatore che si è seduto al mio fianco in questo viaggio. Alla prossima avventura!".