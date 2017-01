9 marzo 2015 Hilary Duff, tante amiche vip al party in onore della sorella Haylie Da Kaley Cuoco a Lacey Chabert, tanti volti della tv alla festa che la popstar ha organizzato per la sorella Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:15 - Hilary Duff ha regalato un pomeriggio da ricordare alla sorella maggiore Haylie, incinta del suo primo figlio. L'attrice e popstar, resa famosa dalla sitcom "Lizzie McGuire", ha organizzato un baby shower nella sua villa in California, al quale hanno partecipato tante amiche vip, dalla stella di "The Big Bang Theory", Kaley Cuoco, alla Bridget Forrester di "Beautiful", Ashley Jones, passando per la Claudia di “Cinque in famiglia”, Lacey Chabert.

Al baby shower, la tipica festa americana nella quale si celebra un nascituro e la mamma e organizzata poco prima del parto, erano presenti anche l'ex Lucy di “Settimo Cielo”, Beverly Mitchell, la moglie di Channing Tatum, l'attrice Jenna Dewan-Tatum, e la starlette Lauren Conrad. Una quarantina le amiche e parenti invitate alla festicciola organizzata da Hilary Duff, che alle sue ospiti ha regalato una coroncina di fiori. Sia la bella Hilary, che la trentenne Haylie hanno postato sul web le foto del pomeriggio trascorso in allegria e la popstar ha scherzato sul forte legame che la lega alla sorella, pubblicando un foto montaggio esposto al party in cui si vede la coppia di futuri genitori con il piccolo in braccio e il neonato ha il volto di Hilary. Tanta spensieratezza dunque per l'attrice e cantante che poche settimane fa ha formalizzato la richiesta di divorzio dal marito Mike Comrie, dal quale era separata da un anno. Insieme da 8 anni e sposati dal 2010, i due hanno un bambino, Luca Cruz, nato nel 2012 e presente alla festa accanto alla mamma.