Hilary Duff, posta scatto dalle vacanze e i ladri le svaligiano la casa

Le foto delle vacanze? Meglio condividerle dopo essere tornati! Hilary Duff ne sa qualcosa. La bella attrice ("Younger" e “Lizzie McGuire“ per citare alcune serie tv di cui è stata ed è protagonista) e cantante ha postato qualche giorno fa uno scatto, che la ritraeva in costume mentre si tuffava in un lago e la scritta "Canada". I ladri non hanno perso tempo e, sapendola assente, sono andati a far visita al suo appartamento di Beverly Hills a Los Angeles rubandole gioielli per centinaia di migliaia di dollari, stando a quanto riferisce il suo portavoce.

La Duff si troverebbe ancora in vacanza con il figlio di 5 anni, come confermato dal suo entourage, ma, stando al portavoce farà presto ritorno per coordinarsi con il suo team di sicurezza, che è già al lavoro con le autorità di Beverly Hills per le indagini sul furto.

I ladri sarebbero entrati scassinando una porta esterna, nonostante l'impianto di allarme sia entrato in funzione.



Molte le star che hanno subito lo stesso trattamento "privilegiato" da parte di ladri, entrati in azione proprio durante il loro periodo di vacanze e in seguito a alla loro pubblicazione sui social di scatti, che confermavano la loro assenza.

SI va da Nicki Minaj a Scott Disick e Ronda Rousey, ma anche Alanis Morissette, Drake, e Emmy Rossum. Meglio tenersi per sè insomma, la prossima volta, informazioni sui propri spostamenti vacanzieri!