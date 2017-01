23 febbraio 2015 Heidi torna in tv, ma scoppia la polemica: per i tedeschi è "troppo magra" Il remake del celebre cartone animato, realizzato al computer, ha scatenato le proteste degli spettatori sul web Tweet google 0 Invia ad un amico

10:19 - “Heidi è troppo magra” e il ritorno in tv del cartone animato cult degli Anni Ottanta, in Germania diventa un caso. La nuova versione della bambina dalle guance rosse, realizzata in CGI, ossia con immagini generate al computer, non piace agli spettatori tedeschi, che hanno scatenato una protesta via Twitter. Il nuovo cartone animato dovrebbe arrivare in autunno in Italia con i suoi 39 episodi da 26 minuti ciascuno.

La nuova versione mantiene fede alla storia e ai personaggi dell'originale, che in Italia sbarcò nel 1978 e ottenne subito grande successo. In onda sulla Zdf, la tv pubblica tedesca, la nuova Heidi non ha convinto il pubblico, che ne contesta soprattutto il fisico troppo esile. In Germania preferiscono l'immagine tradizionale della bambina rotondetta che correva a piedi nudi sui prati, insieme alle amate caprette e all'amico Peter. La bambina che adorava la vita sui monti e che con la sua semplicità e il suo sorriso conquistò il cuore non solo del burbero nonno, ma anche quello di intere generazioni di bambini, che ancora oggi le sono affezionati.