Heather Parisi si sfoga sul suo blog: "A Nemicamatissima mi hanno detto sempre di no"

Protagonista insieme a Lorella Cuccarini di quello che doveva essere un programma evento e che non ha invece soddisfatto completamente la critica e il pubblico Heather Parisi rincara la dose e si sfoga senza peli sulla lingua e facendo nomi e cognomi: "Avevo deciso di non parlare per rispetto a tutti coloro che mi hanno manifestato il loro affetto prima, durante e dopo le due serate. Ma è proprio per l'immenso senso di responsabilità che ho nei confronti del pubblico italiano che ho deciso di scrivere questo mio post".



Un lungo post in cui ce n'è per tutti. La Parisi racconta di essere arrivata piena di entusiasmo, ma che una volta approdata in Italia "è stato un susseguirsi di no, ad ogni mia proposta, ad ogni mia idea, ad ogni mio sussulto artistico". Ma quale è il problema, esattamente, per Heather? Presto detto: "Ho un sacro rispetto e una sincera ammirazione nei confronti di tutti gli incredibili ospiti di 'Nemicamatissima', ma mi devono spiegare per quale strana coincidenza i desideri della mia nemica amatissima siano stati esauditi e i miei no".



La showgirl accusa di non essere stata accontentata e di essere stata "mandata sul palcoscenico in attesa che qualcosa accadesse e solo di rado ho incrociato la mia nemica amatissima. Piano piano il mio entusiasmo si è affievolito anche se non è mai mancata la mia totale dedizione e il mio massimo impegno. Ma questi da soli non bastano a fare un bel programma".



Heather Parisi spiega che ampi spazi a lei dedicati sono stati tagliati: "Esigenze di tempo si dirà. Vero. Ma mi si deve spiegare ancora una volta per quale strana coincidenza i tagli sono avvenuti solo su numeri miei e mai sui numeri della mia nemica amatissima". Come si è sentita la Parisi? Una ospite internazionale: "Ospite del programma della mia nemica amatissima". "Non voglio dire se 'Nemicamatissima' è stato un show bello o no, lascio che sia il telespettatore a giudicare; certamente - conclude - è stato uno spettacolo completamente diverso da quello che mi era stato prospettato e che avevo accettato con entusiasmo; uno spettacolo durante il quale non mi è stata data la possibilità di esprimermi come avevo chiesto".