28 dicembre 2014 Heather Parisi: "Ho detto no a due talent" La showgirl vive da anni in Cina, è mamma di quattro figli, e manca da tempo dalla tv italiana

13:07 - E' mamma di quattro figli, vive in Cina con il marito e manca dalla tv da tantissimi anni. Riecco Heather Parisi che in una intervista al settimanale "Gente" parla della sua nuova vita e racconta di voler tornare a lavorare in Italia. Anche se il ruolo di giudice nei talent non le piace: "Nei mesi scorsi mi hanno chiesto di sedermi nella giuria di due show ma ho detto no".

"Ci ho pensato su, ho detto no grazie - racconta la showgirl - Sono dinamiche che non mi scaldano il cuore, spettacoli che non seguo. Giovani presi e dati in pasto al pubblico senza costruirci sopra una carriera. Tutto di fretta, tutto di corsa. Se penso che noi, per costruire due balletti, lavoravamo una settimana intera dodici ore al giorno...".



Heather ha però voglia di tornare a lavorare in tv: "A volte, quando arriva qualche telefonata di lavoro dall'Italia, spero sia così poco allettante da non farmi cadere in tentazione e portarmi via da questo mio bellissimo mondo. Intendiamoci, l'idea di tornare in tv non l'ho abbandonata, ma ho il privilegio di poter scegliere se lavorare o no. Ormai manco da sei o sette anni, non ricordo neanche più. Se la proposta ha un senso, una coerenza con la mia storia professionale, volentieri, se no me ne resto felicemente qui a districarmi tra corsi di tennis, kung fu e compiti a casa".