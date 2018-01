Hbo ha annunciato la messa in onda mentre dal 23 gennaio sarà in commercio una collezione ufficiale della Royal Mail

Con un comunicato, la Hbo ha messo definitivamente la parola fine alle voci che si rincorrevano da mesi sulla messa in onda dell'ottava e ultima stagione di "Game of Thrones" . La serie cult arriverà in tv nel 2019 e sarà composta da sei puntate. I fan dovranno ora armarsi di pazienza ma intanto potranno consolarsi con una collezione ufficiale di francobolli della Royal Mail inglese interamente dedicata ai personaggi del fantasy drama in arrivo dal 23 gennaio.

In una nota ufficiale la Royal Mail ha spiegato: "La collezione è un riconoscimento per il significativo contributo britannico al successo della serie televisiva targata Hbo: nel corso delle diverse stagioni, infatti, numerose scene sono state girate nei Titanic Studios di Belfast e nei Linen Mill Studios di Banbridge, senza dimenticare i castelli, sempre in Irlanda del Nord, spesso utilizzati come location per le scene ambientate a Grande Inverno".



In tutto sono raffigurati dieci personaggi, presenti nelle sette stagioni, su francobolli del valore di 65 pence ciascuno. Altri cinque francobolli omaggiano il Trono di spade, il Re della notte e i suoi soldat: metalupi, draghi e giganti.