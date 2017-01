7 aprile 2015 Hazzard: addio a James Best, lo sceriffo Rosco Coltrane della serie tv L'attore si è spento a 88 anni in una clinica di Charlotte, in Nord Carolina, dove era ricoverato da giorni per complicazioni in seguito a una polmonite Tweet google 0 Invia ad un amico

18:45 - Lo sceriffo Rosco Coltrane della serie tv “Hazzard” non c'è più. James Best, l'attore reso celebre dal personaggio del telefilm andato in onda dal 1979 al 1985, è morto all'età di 88 anni in seguito a complicazioni legate a una recente polmonite. Best era ricoverato da settimane in una clinica di Charlotte in Nord Carolina. Nella sua decennale carriera, anche numerosi film, altre serie tv e l'esperienza da insegnante di recitazione.

Resterà nella memoria dei più come il Rosco Pervis Coltrane di Hazzard, lo sceriffo buffo e ingenuo, spesso sbeffeggiato dai cugini Bo e Luke Duke, ma James Best è stato un attore molto prolifico. Nella sua carriera, iniziata nel 1950, si contano decine e decine di film, ma anche altre serie televisive come Bonanza, L'incredibile Hulk, Perry Mason e innumerevoli apparizioni.



Il vero nome di James Best era Jules Guy, ma fu cambiato dopo l'adozione da parte dei coniugi Armen ed Essa Best, che si presero cura di lui, dopo la morte della madre naturale, avvenuta quando l'attore aveva solo 3 anni. Best combatté la seconda guerra mondiale come bombardiere e si sposò tre volte. Ritiratosi dalle scene, insegnò all'Università della Florida e a quella di Oxford, in Mississippi.