Harley Bird, la doppiatrice inglese di Peppa Pig guadagna 1.000 sterline all'ora

Impossibile per un'adolescente guadagnare così tanto? Evidentemente non per Harley, che presta la sua voce a uno dei personaggi più seguiti nel mondo, soprattutto tra i più piccoli e che di recente in Cina è stato persino dichiarato "sovversivo", con tanto di clip fatte sparire da un'app di condivisione video.



La sua caratteristica peculiare, ricostruisce Metro Uk che riprende la notizia, è di essere praticamente insostituibile. "È molto difficile da sostituire perché è sì abbastanza matura per fare l'attrice, ma la sua voce è ormai associata in tutto il mondo a quella di Peppa", dicono di lei.



La sua carriera inizia prestissimo, a cinque anni, quando partecipa per la prima volta a un'audizione e solo un mese dopo ottiene il ruolo nella serie animata. Diventa la più giovane vincitrice del "British Academy Film Award" quando nel 2011 vince il premio come miglior performer nella sezione "Children".



Parlando a "This Morning", programma britannico in onda sul canale Itv, la stessa Bird ha raccontato il segreto del suo successo. "Capisco davvero il personaggio, so come parlerebbe nella realtà, come farebbe le cose, come reagirebbe", ha detto.