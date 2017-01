Gwyneth Paltrow, una lezione di danza tutta da ridere

Gwyneth Paltrow è ironica e scatenata nello sketch di cui è stata protagonista in tv con James Corden nel suo "The Late Late Show". L'attrice ha ballato insieme al conduttore sulle note di "What A Feeling", colonna sonora cult del film "Flashdance", in una lezione di danza molto particolare. A indicare alla coppia di allievi i movimenti da eseguire, dei maestri d'eccezione: alcuni bambini di 2 anni. Per tre minuti tutti da ridere.