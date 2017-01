15 gennaio 2015 Gwyneth Paltrow ci prova con il canto, ma la mancanza di intimo... stona Ospite a "The Tonight Show", l'attrice ha sfoggiato ottime doti canore e un abito rosa confetto che ha attirato l'attenzione su qualche dettaglio di troppo... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:04 - Gwyneth Paltrow ci prova con il canto ma la stecca... è evidente. La colpa però non è delle doti canore dell'attrice, che sono di tutto rispetto e che aveva già messo in mostra in passato. Il problema è stata la scelta dell'abito. Ospite dello show di Jimmy Fallon l'attrice si è presentata con una specie di tutina sotto la quale non indossava intimo con il risultato di... evidenziare qualche dettaglio di troppo.

Se già il colore contribuiva all'effetto "nude-look", l'eccesiva aderenza ha presto portato a quello che negli Usa chiamano cameltoe, ovvero una imbarazzante evidenziazione delle parti intime. E così la performance canora per qualcuno è passata in secondo piano.



Peccato perché lei ha masticato musica per anni e i risultati si sentono. Ospite al The Tonight Show, la 42enne attrice ha interpretato tre canzoni rap accompagnata al piano dal padrone di casa Jimmy Fallon, che ha arrangiato in stile “Broadway” brani di Drake e Nicki Minaj e persino la sboccata hit di Big Sean “I don't f*** with you”. Il risultato è stata una performance divertente.



Nel corso dell'intervista poi la Paltrow ha raccontato il primo incontro con Johnny Depp, suo partner nel film, avvenuto molti anni fa in un lounge bar di Londra, confessando di aver ceduto al fascino del collega non appena questi gli offrì una sigaretta. Paladina dello stile di vita sano e del cibo bio, l'attrice ha giustificato così il suo strappo alla regola: “Johnny era così affascinante mentre arrotolava una sigaretta con una sola mano – ha raccontato la Paltrow – Mi disse 'vuoi una sigaretta?' e io gli risposi 'sì certo, non fumo più, ma lo faccio ora'”.



I ricordi piccanti sono stati al centro anche di un'altra intervista rilasciata dalla Paltrow nel suo tour de force per lanciare Mortdecai. Intervenendo alla "Sirius XM Radio", la Paltrow ha parlato dei motivi della rottura con i suoi celebri ex fidanzati, Brad Pitt e Ben Affleck, spiegando che l'attuale marito di Angelina Jolie “era troppo per lei”, mentre l'attore-registra premio Oscar per Argo nei tre anni passati con lei “non era in un periodo della vita buono per avere una relazione seria”.