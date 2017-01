Gus Van Sant dirige miniserie sul movimento per i diritti gay

Un super cast con Guy Pearce, Mary Louise Parker, Whoopi Goldberg per la miniserie "impegnata" scritta e creata da Dustin Lance Black, vincitore del premio Oscar per la sceneggiatura di Milk, diretto da Gus Van Sant, che sarà anche regista dei primi due episodi. E' "When We Rise", che andrà in onda a febbraio per ABC e che racconta la nascita e l'ascesa del movimento per i diritti gay negli States.

Sempre più attenta a temi "sociali" la ABC continua a proporre miniserie "impegnate". "When We Rise" porta sul piccolo schermo le "real stories", le storie vere degli uomini e delle donne, delle famiglie, che hanno lottato per il movimento LGBT fin dai primi anni '70. Attivista lui stesso per i diritti LGBT Dustin Lance Black racconta il movimento partendo dai moti di Stonewall del 1969 fino ad arrivare ai giorni nostri.



La serie si compone di 8 puntate, le prime due delle quali dirette da Van Sant. Protagonista principale sarà Guy Pearce (Memento), nei panni dell'attivista LGBT Cleve Jones, un quacchero dell'Arizona che nel 1972 si unisce al movimento per i diritti dei gay, cresciuto all'ombra di Harvey Milk, nel 2009 ha guidato la marcia dell'uguaglianza e poi Mary-Louise Parker (Weeds) in quelli di Roma Guy, leader del movimento per i diritti delle donne, Rachel Griffiths (Brothers and Sisters) sua moglie, Diane, Michael K. Williams (The Wire), che vestirà i panni di Ken Jones attivista dei diritti dei neri, che, reduce del Vietnam si unisce al movimento gay ma troverà anche lì forme di razzismo e combatterà per anni contro l'AIDS; e ancora Ivory Aquino, che sarà l'attivista transgeder Cecilia Chung, Whoopi Goldberg, Denis O'Hare, Rosie O'Donnell, T.R.Knight, Mary McCormak, Rob Reiner...