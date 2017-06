Guerrilla Gardeners, squadre contro a colpi di pollice verde

Parte giovedì 11 maggio, alle 23.10 su La5 , " Guerrilla Gardeners ", il nuovo gameshow condotto da Annalisa Mandolini dedicato al mondo della floricoltura: una sfida a colpi di fiori e creatività dedicata a tutti gli amanti del giardinaggio ma anche a chi ancora non sa di avere il pollice verde. Sei puntate che si svolgono in due suggestive location: Villa Melzi a Bellagio, e l’ Orto Botanico dell’Università Statale degli Studi di Milano.

Quattro giardinieri amatoriali suddivisi in due squadre si sfideranno nella realizzazione di sorprese floreali mozzafiato a ignari destinatari: i risultati delle guerrille saranno giudicati da Valeria Saltari event & wedding floral designer di Le Ragazze di Flò e dai destinatari stessi.



La squadra che a fine puntata otterrà il punteggio più alto riceverà un pass speciale per partecipare a esclusivi corsi di giardinaggio tenuti dai massimi esperti provenienti da tutto il mondo presso il My-Plant and Garden, il salone internazionale del verde di Milano, massima manifestazione del settore.



Quattro le aziende partner del progetto: Compo Italia, leader nel settore dei prodotti chimico-organici fornisce i suoi terricci e concimi; Fiskars equipaggia i team con i suoi attrezzi per il giardinaggio; l’irrigazione è realizzata grazie al nuovo tubo estensibile Yoyo di Fitt; e infine Flob, innovativa start-up di e-commerce per piante in vaso, è presente con il sito flobflower.it.