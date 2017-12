Guendalina Tavassi, l'ex gieffina e la figlia aggredite dai bulli

Periodo da dimenticare per l'ex gieffina Guendalina Tavassi . Le è stato infatti hackerato l'account Instagram e gli hacker avrebbero chiesto un pagamento per sbloccarlo. Ma non è finita qui: Guendalina e sua figlia adolescente Gaia sono state aggredite da un gruppo di bulli. La Tavassi ha denunciato la cosa in un video pubblicato sul profilo Instagram del marito, Umberto D'Aponte .

Su cosa sia successo effettivamente vige ancora un alone di mistero. Le due, soprattutto Gaia, mostrano i segni sul viso delle percosse e ne approfittano per lanciare un messaggio contro il bullissimo. Non si sa nemmeno se questo episodio sia collegato al blocco dell'account Instagram.



lcuni giorni fa D'Aponte ha fatto un post spiegando che l'account era stato hackerato e momentaneamente disattivato. "Per lei è un grave danno, ha tutta la sua vita racchiusa lì dentro" ha scritto. La Tavassi sarebbe stata ricattata via mail e le sarebbe stata chiesto del denaro per sbloccare l'account. Alla fine però la cosa dovrebbe essersi risolta.