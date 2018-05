Guendalina Canessa, l'ex gieffina insulta Andrea Damante e lo accusa di tradimento

Non le ha mandate a dire la Canessa, esponendosi chiaramente in difesa della De Lellis. "Hai lasciato perdere una ragazza come Giulia deliziosa, carina , autentica, perbene... per quattro scappate di casa?" ha accusato sulle storie di Instagram. Poi, ha rincarato la dose, con un coro eloquente: "Sei solo un co.....e".



La chiusura dell'accusa è meno forte, ma altrettanto decisa. "Tu continua pure a bailar, che tanto ci hai perso solo tu! Tutto torna nella vita vecchio mio. Dovresti scendere dal piedistallo, dai retta a una vecchia volpe" ha scritto l'ex gieffina.