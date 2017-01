Guendalina Canessa e Karina Cascella adottano insieme il chihuahua Spritz

Anche se nel mondo dello showbiz è difficile trovare un'amica, Guendalina Canessa e Karina Cascella ci sono riuscite. Le due vivono nello stesso palazzo in centro a Milano , stanno facendo crescere le loro due bimbe Chloe e Ginevra come sorelle, ma adesso hanno deciso di condividere anche un cane . Sotto l'albero per l'ex gieffina e l'ex tronista è infatti arrivato un chihuahua . Il nome è tutto un programma: Spritz .

"Abitiamo al quinto e sesto piano - raccontano euforiche a Tgcom24 Karina e Guenda - così abbiamo deciso di prendere un cane insieme. Uno che fosse della nostra famiglia allargata. Noi amiamo molto gli animali e quando Sabrina, una nostra amica di ChihuahuaBoutique a Roma ci ha fatto vedere questo piccolo chihuahua ci siamo subito innamorate. Abbiamo già due femmine, Carolina e Pash, adesso è arrivato un maschietto dal pelo lungo. Lo abbiamo chiamato Spritz perché è brillante, energico e bellissimo".

La Canessa e la Cascella giurano che non litigheranno mai: "Ci siamo già divise i compiti, non sarà un problema per noi portarlo fuori per i i bisogni, adesso poi è talmente piccola che usiamo il pannolino".