24 aprile 2015 Grey's Anatomy sorprende i fan con un cambiamento shock La puntata andata in onda il 23 aprile negli Stati Uniti è stata definita dalla creatrice, Shonda Rhimes, "l'episodio che l'America non dimenticherà mai" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:25 - Si chiude un'epoca per "Grey's Anatomy". Nell'episodio 21 dell'undicesima stagione, andato in onda negli Stati Uniti giovedì 23 aprile, il medical drama ha lasciato i fan di stucco con un grosso colpo di scena. La puntata dal titolo "Come salvare una vita" è stata definita dalla creatrice della serie, Shonda Rhimes, "l'episodio che l'America non dimenticherà mai". Forse l'America non sarà sconvolta, ma i fan non resteranno di certo insensibili.

Dopo la messa in onda dell'episodio, Shonda Rhimes ha dichiarato: "Ora Meredith e tutta la famiglia di Grey's Anatomy stanno per entrare in un territorio inesplorato, mentre ci dirigiamo in questo nuovo capitolo della sua vita. Le possibilità su quello che accadrà sono infinite".

ATTENZIONE SPOILER

Il nuovo capitolo della vita di Meredith Grey non include il suo Derek. Nella puntata appena trasmessa, il "dott. Stranamore" muore. Il personaggio interpretato da Patrick Dempsey, esce di scena definitivamente a causa di una fatale distrazione. Dopo aver salvato quattro persone coinvolte in un terribile incidente stradale, Derek Sheperd si mette al volante, cerca il suo cellulare e non si accorge di un furgoncino, che lo travolge. Il neurochirurgo non muore sul colpo: viene trasportato in ospedale, ma non al Grey Sloan Memorial. Qui i medici non sono all'altezza dei suoi colleghi e anziché fare una tac, si infilano subito in sala operatoria. Il dr. Sheperd non può parlare: è cosciente e lo spettatore sente “la voce dei suoi pensieri”. Derek si rende contro dell'errore dei medici e sa che sta per morire per i danni cerebrali riportati. Spetterà a Meredith, una volta giunta in ospedale, staccare la spina.



Dopo la messa in onda dell'episodio, Patrick Dempsey ha ringraziato i fan di tutto il mondo: “E' stata una corsa straordinaria. La devozione dei fan è stata incredibile e io sarò sempre grato per questo”. Anche Shonda Rhimes ha diffuso un comunicato stampa: "Derek Sheperd è e sarà sempre un personaggio fondamentale, per Meredith, per me e per i fan. Non avrei mai immaginato di dover dire addio al nostro "dott. Stranamore", nella maniera più assoluta. L'interpretazione di Patrick Dempsey ha dato vita a Derek in un modo che noi sappiamo e speriamo diventi un esempio di quello che le giovani donne dovrebbero pretendere dall'amore. La sua perdita sarà sentita da tutti".



L'addio di Patrick Dempsey era nell'aria, nonostante l'attore avesse firmato un prolungamento del contratto che lo legava alla serie tv anche per la 12a stagione e fino al termine del 2015.