Grey's Anatomy, Patrick Dempsey: "Shonda Rhimes sa come ottenere ciò che vuole"

La morte del Dottor. Derek Shepherd è stato il boccone più amaro da digerire per i fan di "Grey Anatomy". Secondo i beninformati Patrick Dempsey sarebbe stato allontanato dalla creatrice Shonda Rhimes per aver tradito la moglie. Intervistato da Entertainment Weekly, per promuovere il suo nuovo film "Bridget Jones's Baby", l'attore ha glissato sulla questione: "(Shonda) Sa come gestire i media e cosa le serve per ottenere ciò che vuole".