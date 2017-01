Grey's Anatomy, parla Shonda Rhimes: "Ecco perché ho ucciso il dottor Shepherd"

Shonda Rhimes ha raccontato come è arrivata alla decisione, rispondendo alle critiche di quanti l'hanno accusata di aver riservato una morte troppo dura a un personaggio di punta come il "dottor Stranamore": "Far morire Derek in quel modo non è stata una decisione difficile. Nel senso, che non avevo grossa scelta. Se Derek avesse lasciato Meredith, sarebbe stato come dire che il loro non era vero amore e che tutto quello che abbiamo raccontato per 11 stagioni era falso – ha raccontato la sceneggiatrice – Per me, era insostenibile. La loro storia d'amore doveva restare tale. Questo era l'unico modo affinchè la magia di Meredith e Derek restasse vera".



La Rhimes ha però glissato sui motivi che hanno portato all'addio di Patrick Dempsey, ufficialmente uscito di scena per dedicarsi alla passione per l'automobilismo, ufficiosamente dipartito per presunti problemi sul set, nati da una altrettanto presunta relazione extraconiugale con una ragazza della crew.



All'incontro, dove era presente anche Ellen Pompeo, interprete della protagonista Meredith Grey, c'è stato spazio anche per qualche anticipazione sulla 12ma stagione, che sarà incentrata principalmente sulla nuova vita da vedova di Meredith: "E' una storia umana importante da raccontare - ha spiegato l'attrice - Numerose persone perdono i coniugi i modi diversi. Molte credono di non potercela fare, quindi racconteremo che la vita va avanti". "Suppongo che il tema della dodicesima stagione sia la rinascita. L'evoluzione di questo personaggio è bellissima", ha invece detto la Rhimes.

Insomma, le due prime donne della serie tv sembrano proprio non rimpiangere il caro "dottor Stranamore". Per le fan sparse nel mondo, la sua scomparsa resta ancora difficile da digerire.