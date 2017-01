16 giugno 2015 Grey's Anatomy, Martin Henderson nuovo sexy dottore per far dimenticare Dempsey Il 40enne neozelandese entrerà nel cast della serie tv nella prossima stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

10:55 - A "Grey's Anatomy" arriva un nuovo sexy dottore, che avrà l'arduo compito di far dimenticare Derek Shepherd, ossia Patrick Dempsey. A rimpiazzare il "dott. Stranamore" sulla scena del longevo medical drama sarà l'affascinante attore neozelandese Martin Henderson, che debutterà a partire dalla prossima stagione, la numero 12. Non ci sono dettagli sul personaggio che interpreterà Henderson, già volto noto delle serie tv.

Il 40 enne attore, ha una solida carriera alle spalle, con numerose interpretazioni in diversi show televisivi, tra cui Secrets & Lies, The Red Road, Home and Away e Dr. House.



Henderson ha già lavorato con la creatrice di Grey's Anatomy, Shonda Rhimes nel 2011, nella sfortunata serie tv Off the Map, cancellata dopo una sola stagione.



Il neozelandese ha all'attivo anche diversi film - tra cui Everest, nei cinema a partire dal prossimo 24 settembre – e un'apparizione nel videoclip di Toxic di Britney Spears.