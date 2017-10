Grey's Anatomy, Jesse Williams innamorato di Minka Kelly

Williams era sposato dal 2012, ma insieme alla Drake-Lee da 13. Con lei ha avuto due figli Sadie (3 anni), e Maceo (2 anni), per i quali, pare sia già in atto una battaglia legale per la custodia. L'attore e Minka Kelly si starebbero frequentando in maniera esclusiva, avrebbe riferito una fonte a E!News e su People si legge: "Si stanno divertendo insieme". Jesse Williams dal canto suo ha appena girato un cortometraggio per il nuovo album (“4:44) di Jay-Z, “Footnotes”, in cui sembrerebbe proprio "raccontare" la sua recente storia parlando di una dolorosa esperienza di separazione...: "Sono stato in impegnato per 13 anni, 13 veri anni, ...L’esperienza più dolorosa della mia vita: sentirmi dire che ho buttato nel cestino la mia famiglia e una persona che ho amato con tutto il cuore perché una ragazza con cui lavoro è carina".