Grey's Anatomy, Jason George protagonista dello spin off sui pompieri valorosi

Il dottor Warren quindi servirà da collegamento tra lo spin off e la serie madre, anche se non si conoscono ulteriori dettagli su come questo avverrà. Jason George continuerà ad esserci però anche nella quattordicesima stagione di Grey's Anatomy (che parte negli Usa il 28 settembre e in Italia il 16 ottobre), almeno fino all'arrivo dello spinoff, poi si concentrerà su questo, facendo sporadiche apparizioni anche in Grey's.



Unica anticipazione è che il primo episodio della nuova serie sarà inserito all'interno della serie principale. George è un protagonista regular dalla dodicesima stagione nei panni di Warren, marito di Miranda Bailey (Chandra Wilson). George è il secondo attore a unirsi al suo cast, dopo Jaina Lee Ortiz (Rosewood), a cui è stato affidato il ruolo femminile principale.