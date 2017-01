Grey's Anatomy, Cristina e Owen, coppia social: "Lui è il mio maritino tv"

Per i fan di Grey's Anatomy l'addio tra Cristina (Sandra Oh) e Owen (Kevin McKidd) è stato sicuramente un colpo basso. Sui social però per tutti i nostalgici i due medici sono tornati insieme. E' stata l'attrice coreana a postare su Twitter alcuni scatti con il suo "ex marito" cinguettando: "il mio maritino televisivo ha una nuova moglie in tv? SCUSATE? Non credo proprio!"...