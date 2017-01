Green Day, il loro "American Idiot" diventerà un film tv

"American Idiot", album del 2004 dei Green Day, non è stato solo un successo di vendite. E' diventato persino un musical in scena a Broadway per un anno dall'aprile del 2010 e premiato con due Tony Awards. Ma ora arriva un'altra novità. Durante la sua ultima intervista a NME, Billie Joe Armostrong ha dichiarato che il disco avrà un adattamento televisivo e diventerà un film tv per la rete via cavo HBO. Al momento la sceneggiatura è in fase di revisione.